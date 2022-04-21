شكرا لقرائتكم خبر عن 12 دولة تتعهد بتقديم أموال لصندوق المرونة والاستدامة الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس تعهد 12 دولة بتقديم أموال لصندوق المرونة والاستدامة الجديد.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قالت جورجيفا في إحاطة الكترونية موجزة: "لا يريد الأعضاء أن تتعرض للخطر المزايا المقدمة للكثير من الناس من النظام الاقتصادي العالمي الذي تحكمه القواعد، والمطبقة منذ 75 عاما".

وقالت ناديا كالفينو، مديرة لجنة الشؤون النقدية والمالية الدولية، وهي الهيئة الموجهة الرئيسية لـ 190 دولة عضو بصندوق النقد، إن الحرب الروسية على أوكرانيا جعلت من الصعب على أعضاء اللجنة، التي تتألف من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، إصدار بيان مشترك.

وذكرت كالفينو، وهي وزيرة اقتصاد إسبانيا، إن هذا الاجتماع لم يكن بشكل واضح اجتماعا كالمعتاد، "إذ جعلت الحرب الروسية على أوكرانيا من المتعذر تحقيق إجماع على بيان ختامي".