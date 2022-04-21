شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 21-4-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 21-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.872 مليار جنيه.

إيقاف تداول 33 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، اودن للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، العبوات الطبية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القاهرة للإسكان والتعمير، المشروعات الصناعية والهندسية، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أصول للوساطة في الأوراق المالية. إيقاف تداول 33 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 33 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ اودن للاستثمارات المالية، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، اودن للاستثمار والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الإسماعيلية مصر للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، العبور للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الملتقى العربي للاستثمارات، العبوات الطبية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القاهرة للإسكان والتعمير، المشروعات الصناعية والهندسية، العربية للمحابس، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، أصول للوساطة في الأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، مصر للفنادق، رمكو لإنشاء القرى السياحية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، تنمية للاستثمار العقاري.

البورصة تربح 8.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.872 مليار جنيه. البورصة تربح 8.6 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين، مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.872 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 465.5 مليون ورقة مالية بقيمة 968.4 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.6 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 58.86% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.88%، والعرب على 14.26% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 47.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 52.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 61.7 مليون جنيه، 21.2 ألف جنيه، 176.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 18.5 مليون جنيه، 90.1 مليون جنيه، 129.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.99%، ليغلق عند مستوى 10548 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 12992 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 4246 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.72% ليغلق عند مستوى 1831 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.78% ليغلق عند مستوى 2767 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3851 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1183 نقطة.

وصعدت أسهم 116 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 16 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 0.985 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.932 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.254 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.59%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.865 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.13%.

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.52%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 29.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.04%.

- النعيم القابضة للاستثمار بسعر إغلاق 0.164 دولار بنسبة تراجع بلغت 7.34%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.372 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.821 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.30%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.320 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.