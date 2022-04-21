شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتراجع احتياطي الحبوب إلى أقل مستوى في 8 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير إخباري عن توقعات بتراجع الاحتياطي العالمي من الحبوب الموسم المقبل، إلى أقل مستوى له في ثماني سنوات، وهو ما من شأنه أن يفاقم النقص الشديد حاليا في الإمدادات، والذي أدى بالفعل إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى عنان السماء.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، لا تزال أوكرانيا، وهي واحدة من كبار مصدري الحبوب في العالم، تحتفظ بكميات كبيرة من الحبوب من محصول العام الماضي، ولكن الحرب الروسية عليها عطلت موانئ البلاد إلى حد كبير.

ويعيق الغزو الروسي لأوكرانيا الأعمال الميدانية، والغرس من أجل حصاد العام المقبل، مع توقع تراجع إنتاج الحبوب بواقع النصف، حيث يكافح المزارعون في ظل نقص العمالة والأسمدة والوقود.

ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تراجع الإنتاج العالمي، والتجارة للموسم الثاني على التوالي، وهو ما يشكل الانخفاض المتتالي الأول، على الأقل، خلال عقد.

وأعلن المجلس الدولي للحبوب، ومقره لندن اليوم، أن من الممكن أن يتراجع المخزون العالمي إلى 581 مليون طن في موسم /2022 2023 وهو أدنى مستوى منذ موسم 2015/2014، حيث يتراجع مخزون القمح والذرة.