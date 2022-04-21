’’أوبو‘‘ تكشف حقيقة تسريح موظفيها في مصر وخروجها من السوق المصري

الشارقة - اميمة ياسر - نفت شركة أوبو مصر، خروجها من السوق المصري، وتسريح الموظفين بالشركة، نتيجة الأزمة الاقتصادية الراهنة.

قال مصدر في شركة أوبو مصر، إن الشركة لا تنوي الخروج من السوق المصري، ولكنها تجري إعادة هيكلة داخلية للموظفين بما يتناسب مع القرارات الأخيرة الخاصة تقييد عمليات الاستيراد.

وأضاف المصدر، في تصريحات لموقع "مصراوي": "مفيش موظفين بيمشوا في نفس اليوم، في إعادة هيكلة واللي بيمشي بيمشي بالشكل الرسمي وبياخد كافة مستحقاته، لكن مش بنرفد عمالة ونسرح ناس".

وبحسب المصدر فإن هناك تأخير في دخول أجهزة المحمول للسوق المصري بسبب الإجراءات الخاصة بالاستيراد والجمارك، ولكن هناك دفعات من الأجهزة سيتم إتاحتها في السوق المصري قريبا.

أوضح قائلاً: "منذ عدة أشهر اجتمعت الشركة بوزارة الاتصالات لبحث إنشاء مصنع لها في مصر فكيف نصفي أعمالنا في مصر الآن".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن تسريح شركة أوبو للعمالة في مصر، وأن ذلك قد يكون بسبب إنهاء أعمالها في مصر.