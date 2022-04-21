شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الأسواق الإماراتية بجلسة الخميس.. وهبوط الأسهم السعودية والكويتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.98% خاسرًا 134.14 نقطة ليغلق عند مستوى 13534.40 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.43% خاسرًا 8.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2086.41 نقطة، وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت، فيما ارتفعت الأسواق الإماراتية.



بورصة السعودية بورصة السعودية تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.98% خاسرًا 134.14 نقطة ليغلق عند مستوى 13534.40 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.43% خاسرًا 103.71 نقطة ليغلق عند مستوى 23830.45 نقطة، وبلغ حجم التداول 181.4 مليون سهم بقيمة 8.2 مليار ريال.

وهبط 14 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.33%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.82%، يليه قطاعي التأمين والمواد الأساسية بنسبة 1.46%، 1.44%، على التوالي، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.29%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.17%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.98%، ثم قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاعي إنتاج الأغذية والأدوية بنسبة 0.83%، 0.8%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.49%، ثم قطاعى تجزئة الأغذية والاستثمار والتمويل بنسبة 0.34%، 0.33%، على التوالى.

وقفز 47 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "العبداللطيف" بنسبة 5.85%، ثم سهم "الخريف" بنسبة 5.57%، ثم سهم "سهل" بنسبة 3.27%، وتراجع 157 سهمًا على رأسها سهم "تنمية" بنسبة 5.61%، ثم سهم "العقارية" بنسبة 5.55%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 4.59%، فيما تصدر سهم "سهل" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 753.8 مليون ريال سعودى.





بورصة البحرينوهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.43% خاسرًا 8.95 نقطة ليغلق عند مستوى 2086.41 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيمة 748.4 ألف دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 55.13% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.78%.

كما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 29.34% بضغوط هبوط أسهم المؤسسة العربية المصرفية، البنك الأهلي المتحد، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.78%، 0.49%، 0.32%، على التوالى، وهبط سهم المجموعة العربية للتأمين بنسبة 5.38%، فيما ارتفع سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.67%.





بورصة الكويتكما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.07% خاسرًا 5.93 نقطة ليغلق عند مستوى 8267.20 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.05% خاسرًا 4.19 نقطة ليغلق عند مستوى 9167.13 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.16% خاسرًا 10.50 نقطة ليغلق عند مستوى 6416.89 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.09% رابحًا 5.90 نقطة ليغلق عند مستوى 6716.32 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 224.7 مليون سهم بقيمة 60.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.9 ألف صفقة، وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها المنافع بنسبة 1.34%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، يليه قطاع العقار بنسبة 0.53%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.16%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.92%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.22%.



بورصة أبو ظبى بورصة أبو ظبى فيما ارتفع مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.257% رابحًا 125.27 نقطة ليغلق عند مستوى 10088.02 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.865 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 239.9 مليون سهم، بقيمة 1.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.3 ألف صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 0.83%، أعقبه المرافق بنسبة 0.75%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.35%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 14.9%، ثم سهم "شركة ميثاق للتأمين التكافلى" بنسبة 6.93%، ثم سهم "الشركة العالمية القابضة" بنسبة 6.7%، وتراجع 20 سهمًا على رأسها سهم "شركة ريسبونس بلس القابضة" بنسبة 4.62%، ثم سهم "شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية" بنسبة 3.74%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 2.21%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 389.6 مليون درهم.





بورصة دبىوصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.39% رابحًا 14.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3662.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 276 مليون سهم محققة ما قيمته 577.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 8171 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وقفزت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها النقل بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.26%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.70%، وأخيرًا قطاعي الاتصالات والتأمين بنسبة 0.3%، 0.23%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.58%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.66%.

وارتفع 12 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 7.43%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 3.49%، فيما تراجع 14 سهمًا على رأسها سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية بنسبة 10%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 10%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 30.4 مليون ورقة بقيمة 193.5 مليون درهم.