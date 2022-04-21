شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.23% خلال ثالث أسبوع فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 519.5 مليار جنيه إلى 518.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.3%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.
بالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 8.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.496 مليار ورقة منفذة على 157 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 42.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.638 مليار ورقة منفذة على 147 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 7.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 19.5 مليون ورقة منفذة على 1276 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 45.23% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 54.77%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 346.8 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 64.6 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 727.5 مليون جنيه، بحجم تداول 743.3 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 55.7 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.1 مليار جنيه بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 120.3 ألف عملية.