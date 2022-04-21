شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: توقعات الخبراء للاقتصاد الروسي تزداد قتامة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع خبراء اقتصاديون، استطلع البنك المركزي الروسي آراءهم، أن تكون الأوضاع الاقتصادية قاتمة هذا العام بسبب العقوبات القاسية التي فرضها الغرب على البلاد بعد غزوها لأوكرانيا.

وتوقع الخبراء، في الاستطلاع الذي يتم إجراؤه بصورة شهرية، أن يصل التضخم إلى 22%، وأن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر9% هذا العام.

ويعني هذا تدهور التوقعات بالمقارنة بشهر آذار/مارس، عندما كانت توقعات التضخم عند 20% وانكماش الناتج المحلي الإجمالي عند 8% .

كما تدهورت التوقعات لعام 2023 ، ولم يعد الخبراء يتوقعون أي نمو اقتصادي لهذا العام على الإطلاق بعدما كانوا يتوقعون نموا بـ 1% .

وعلى جانب آخر، يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "الحرب الاقتصادية الخاطفة" التي شنها الغرب ضد بلاده لم تفلح، وأن العقوبات قد فشلت.

وقال أمس إن التضخم كان ارتفع إلى 5ر17% على أساس سنوي، لكنه استقر الآن. ووصف انسحاب الشركات الغربية من روسيا بأنه "فرصة" للتحرر من الاعتماد على الغربية، ولتعزيز الإنتاج المحلي.