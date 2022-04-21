شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية يلغي العمليات المنفذة على سهم الإسماعيلية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - شركة منقسمة خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم على أن يتم إعادة التداول على الورقة المالية بدءً من جلسة اليوم الثلاثاء مع تعديل سعر فتح جلسة ليصبح 11.12 جنيه للسهم.

وقررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة، أمس الأربعاء، توقيع التزام مالي بمبلغ 5 آلاف جنيه على 16 شركة؛ لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية ومنح الشركة مهلة إضافية 15 يوم، لموافاة البورصة بالقوائم المالية المستقلة والمجمعة السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2022 وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وضمت القائمة 16 شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، آسيك للتعدين-اسكوم، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، جهينة للصناعات الغذائية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، جولدن بيراميدز بلازا، اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، بي انفستمنتس القابضة، القلعة للاستشارات المالية، جينيال تورز، جلاكسو سميثكلاين، انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.