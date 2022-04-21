شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 10ملايين جنيه من «الفكة» بتصميمات مصرية خالصة للحفاظ على الهوية الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى جهود تنمية الوعى الوطنى من خلال تعظيم دور مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، فى توثيق «ذاكرة مصر» عبر سك أهم الأحداث التاريخية، والمنجزات التنموية غير المسبوقة، على العملات المتداولة والتذكارية، من خلال تصميمات مصرية خالصة، تسهم فى الحفاظ على الهوية الوطنية؛ بما يتسق مع المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، على أسس قوية ترتكز على ترسيخ الوعى الثقافى والفكري السليم.

قال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، إنه تم طرح 4 ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» فئة «الجنيه» و«الخمسين قرشًا»، تخليدًا لذكرى مرور 90 عامًا على إنشاء الشركة القابضة لمصر الطيران، فضلًا على إصدار عملات تذكارية غير متداولة من الذهب فئة الجنيه الواحد ومن الفضة فئة «المائة، والخمسين» جنيهًا.

أضاف أنه تم طرح أيضًا 6 ملايين جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة»، فئة «الجنيه» و«الخمسين قرشًا»، بمناسبة مرور150 عامًا على إنشاء دار الكتب والوثائق القومية؛ باعتبارها منبر التنوير بمصر والشرق الأوسط، وأحد رموز الثقافة ونشر العلم بالعالم العربى على مدار قرن ونصف القرن من الزمان.

أشار إلى أن دار الكتب والوثائق القومية تُعد ضمن أهم الكيانات الثقافية في مصر، فهى كانت ولا تزال مُلتقى كبار الكُتاب والمفكرين وأعلام العلم والأدب، موضحًا أن العملات المعدنية المساعدة من «الفكة»، التى تم طرحها لدار الكتب والوثائق القومية تحمل شعار «ثقافة، وتنوير»؛ بما يُرسخ قيمة هذا المنبر الذى يحمل بين طياته وثائق ومخطوطات ومقتنيات تاريخية لا تُقدر بثمن.