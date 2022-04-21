شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفاكهة فى الأسواق تستقر قرب مستويات منخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الفواكه في الأسواق بتداولات اليوم، حيث سجل سعر البرتقال أبو سرة 6 إلى 9 جنيهات والبرتقال الصيفي 2.5 إلى 4 جنيهات واليوسفي 4 إلى 7 جنيهات.

وبحسب شعبة الخضروات في تقريرها اليومي، أن الأسعار المسجلة قريبة من مستويات منخفضة قياسا على الفترة الأخيرة التي شهدت ارتفاع في الأسعار مطلع هذا الشهر.

وشهدت أسعار التفاح تسجيل 19 إلى 23 جنيها للأمريكي والإيطالي والتفاح الجلودن 16 إلى 20 جنيها والتفاح السوري واللبناني 12 إلى 18 جنيها وبلح الثلاجة 5 إلى 9 جنيهات.

وشهدت أسعار الجوافة تسجيل مستويات 4 إلى 9 جنيهات والفراولة 4 إلى 6 جنيهات والكنتالوب 5 إلى 10 جنيهات والمانجو المستورد السوداني 30 الي 60 جنيه، البطيخ وزن 8 إلى 10 كيلو يتراوح سعرها بين 40 إلى 50 جنيها والبطيخ زنة 6 إلى 8 كيلو يتروح سعرها بين 27 إلى 36 جنيها والبطيخ وزن 4 إلى 6 كيلو بسعر 16 إلى 24 جنيها.

وبلغ سعر الخوخ البلدي 10 إلى 20 جنيها والبرقوق المستورد 22 جنيها والكومثرى المستوردة 25 جنيها والنبق 13 إلى 15 جنيها والكيوي 20 جنيها والموز الصعيدي من 5 إلى 8 جنيهات.