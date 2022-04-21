شكرا لقرائتكم خبر عن أوابك: الهيدروجين أحد أبرز وسائل تقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" سلسلة القيمة لصناعة الهيدروجين وذلك وفقا لدراسة أوابك " إنتاج الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة " مارس 2021 وفيما يلى سلسلة القيمة لصناعة الهيدروجين والتى تتضمن الأتى.

1-مرحلة الإنتاج والتى تتضمن ..

التحليل الكهربائي للماء من الوقود الأحفوري ( الغاز الطبيعي ، الفحم ، غاز البترول المسال ).

2-مرحلة التخزين والنقل والتى تتضمن

التخزين هيدروجين مضغوط / مسال ،النقل خطوط أنابيب ، مقطورات ، ناقلات.

3-مرحلة الاستخدام النهائي وتتضمن

قطاع الكهرباء، قطاع توليد الحرارة، قطاع النقل ،القطاع الصناعي.

وكانت دراسة امنظمة "أوابك "قد أكدت، أنه من المتوقع أن يكون للهيدروجين مستقبل واعد فى عملية تحول الطاقة فى عدة قطاعات اقتصادية، بما يسمح بتقليل الاعتماد على مصادر الوقود الأحفوري نظرا لإمكانية استخدامه كمصدر للوقود مباشرة، أو حامل للطاقة واستخدامه عبر تطبيقات خلايا الوقود، أو كمادة خام في الصناعة مثل صناعة السماد والمواد الكيميائية والتكرير، أو لتوفير الحرارة فى الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل صناعة الصلب.

وأشارت الدراسة، أنه مؤخرا، أبدت عدة دول اهتماما بالهيدروجين والدور الذى يمكن أن يساهم في عملية تحول الطاقة، وقام البعض منهم بالشروع في إعداد وتطوير روی خرائط طريق واستراتيجيات لتحديد المسار الذي يمكن اتخاذه للوصول إلى اقتصاد للهيدروجين على المستوى الوطنى، وتقوم تلك الاستراتيجيات على تحديد أفضل المسارات لتوفير إمدادات الهيدروجين (عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد) وتطبيقات الاستخدام النهائى.