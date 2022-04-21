شكرا لقرائتكم خبر عن تيليكوم إيطاليا تعتزم اقتراض 3.3 مليار دولار بسبب الخسائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر مطلعة إن شركة الاتصالات الإيطالية تيليكوم إيطاليا، تجري محادثات للحصول على ضمان قرض من شركة التأمين ضد مخاطر الائتمان الحكومية الإيطالية، في إطار سعيها لتعزيز ميزانيتها بعد تسجيل خسائر قياسية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شركة الاتصالات الإيطالية تجري مفاوضات مع مجموعة من البنوك للحصول على قروض بقيمة مليارات يورو (3ر3 مليار دولار).

وبحسب المصادر، فإن المناقشات مع شركة التأمين المملوكة للدولة مازالت جارية بشأن ضمان ولو جزء من القرض على الأقل، في حين لا يوجد ما يؤكد توصل أطراف المناقشات إلى اتفاق بشأن التمويل.

وذكرت بلومبرج أن القرض الجديد الذي ستضمنه شركة ضمان مخاطر الائتمان ، سيعزز الاحتياطي النقدي لشركة الاتصالات بعد تسجيل خسائر بقيمة 6ر8 مليار يورو خلال الربع الأخير من العام الماضي، وتجنب تخفيض تصنيفها الائتماني.

يذكر أن تيليكوم إيطاليا تكافح منذ سنوات في مواجهة تراكم الديون والمنافسة الضارية في قطاع الاتصالات بإيطاليا.