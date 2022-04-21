شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام عن أداء الأنشطة المالية خلال فبراير.. 28.9 مليار جنيه تمويل متناهى الصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل نشاط سوق رأس المال أدائه السلبي خلال شهر فبراير عام 2022، للشهر الثاني على التوالي، كما تراجع نشاط التأمين هامشيًا خلال الشهر ذاته، فيما واصلت أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي تحسنهما، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أرقام عن أداء الأنشطة المالية غير المصرفية خلال فبراير وهم:

1- بلغ إجمالي عدد إصدارات السوق الأولي 265 إصدارًا خلال شهر فبراير عام 2022 بقيمة 7.6 مليار جنيه مقابل 248 إصدار بقيمة 8.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة نمو 6.9% في عدد الإصدارات، وانخفاض 11.3% في القيمة.

2- بلغ إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين حوالي 3.8 مليار جنيه وبلغت قيمة التعويضات 1.9 مليار جنيه خلال فبراير عام 2022، مقارنة مع 3.8 مليار جنيه أقساط وبقيمة تعويض 1.5 مليار جنيه خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة انخفاض 0.3% في الأقساط، و 28.5% في التعويضات.

3- بلغت عدد عقود التمويل العقاري الممنوحة من الشركات 389 عقدًا خلال شهر فبراير عام 2022 بإجمالي 404.4 مليون جنيه مقارنة مع 526 عقدًا بإجمالي 500.8 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 26% في عدد العقود، و19.2% في قيمة التمويل.

4- بلع عدد عقود التأجير التمويلي 390 عقدًا بقيمة 7.7 مليار جنيه خلال شهر فبراير عام 2022 مقابل 295 عقدًا بقيمة 5.5 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة نمو 32.2% في العقود ونسبة نمو 39.4% في قيمة التمويل.

5- بلغ حجم الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم 10.3 مليار جنيه في نهاية فبراير عام 2022 مقارنة مع 6.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من عام 2021 بنسبة نمو 48.9%.

6- بلغ عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 197.3 ألف عميل بقيمة 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير من عام 2022.

7- بلغ عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر 3.6 مليون مستفيد بقيمة 28.9 مليار جنيه في نهاية فبراير عام 2022 مقابل 3.2 مليون مستفيد بقيمة 20.2 مليار جنيه في نهاية فبراير عام 2021.