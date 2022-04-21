شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن تطوير مصانع الغزل والنسيج بـ 21 مليار جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ‏قطاع الغزل والنسيج‬ ‏من اكبر القطاعات الإنتاجية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، سواء فى عدد المصانع التى تعمل فى مجال واحد أو فيما يتعلق بعدد العاملين فى المصانع نحو 55 الف عامل، ونظرا للخسائر. التى تعرضت لها الشركات تم تدشين مشروع التطوير الشامل بتكلفة 21 مليار جنيه .. تعرف علي التفاصيل.

1- قطاع الغزل والنسيج من أكثر القطاعات استيعابا للعمالة.

2- منتجات الغزل والنسيج تساهم بجزء كبير من الصادرات عالميا.

3- أدى تراجع الاداء وتراكم الخسائر بالشركات لتدشين مشروع تطوير.

4- يهدف المشروع لمضاعفة الطاقات الانتاجية أكثر من مرة.

5- يهدف المشروع لتحقيق معدلات صادرات كبيرة تتناسب مع حجم المصانع.

6- جار استيراد أحدث المعدات والماكينات لتطوير المصانع الجديدة لتعويض الخسائر والتكلفة.

7- سويسرا وأيطاليا وألمانيا والصين على راس الدولة التى سيتم استيراد المعدات منها .

8- نهاية العام الجارى ستشهد باكورة إنتاج المصانع بعد تأخر نتيجة جائحة كورونا .