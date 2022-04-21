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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - البنك المركزي السعودي أعلن أمس اكتمال إجراءات الربط الالكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر برنامج «تنفيذ»، الهادف إلى الربط المباشر بين الأنظمة التقنية للجهات الحكومية، والأنظمة التقنية للبنوك والمصارف العاملة في المملكة عبر البنك المركزي والتكامل بينها، بشكل يسهم في أتمتة وتسريع معالجة الأعمال، وذلك تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأوضح البنك المركزي، أنه يستهدف من خلال برنامج «تنفيذ» تحسين وتطوير الأعمال المشتركة مع الجهات الحكومية، وتذليل العوائق والصعوبات التي تواجه العلاقة المشتركة معها، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للبنك المركزي السعودي، وتعزيزا للبنية التحتية التقنية، ورفع مستوى الخدمات، بشكل يسهم في اختصار الإجراءات الإدارية، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها.



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