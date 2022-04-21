إطلاق جائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان، رعى نائب أمير المنطقة سعود بن خالد مساء أمس الأول، افتتاح منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وندوته الـ42 تحت شعار «الاقتصاد الرقمي واستشراف المستقبل»، بمشاركة الخبراء والمتخصصين في مجالات الاقتصاد والتمويل والاستثمار، وبحضور رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور ممدوح بن سعود.

وتحدث رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي عبدالله كامل، عن ندوة البركة وتاريخها منذ تأسيسها على يد رجل الأعمال صالح كامل قبل نحو 42 عاما، معلنا عن إطلاق جائزة صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، لتكون رافدا جديدا للاقتصاد الإسلامي، ومسارا ضمن مسارات الابتكار والتجديد في شتى مجالاته. ودعا كافة المؤسسات والأفراد للاستفادة من الجائزة كمحفز حقيقي لتطوير أبحاثهم ودراساتهم في مسارات الجائزة الأربعة، حيث سيتم منحها للمتميزين في مجال الاقتصاد الإسلامي، وفقه المعاملات الاقتصادية.

وأشار كامل إلى تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي، منوها بما أطلقته المملكة من استراتيجية طموحة، لجعل المملكة مركزا عالميا للمالية الإسلامية، وهو ما يتناسب مع ما يمثله السوق السعودي من أهمية متزايدة عالميا في مختلف مجالات المالية الإسلامية.

إثر ذلك، شاهد نائب أمير المنطقة والحضور فيلما وثائقيا حول مسيرة صالح كامل في دعم مجال الاقتصاد الإسلامي وتطوير آلياته ومدخلاته ومخرجاته، بالإضافة إلى عرض مرئي عن جائزة صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي المزمع منحها ابتداء من العام المقبل للمتميزين في مجال الاقتصاد الإسلامي، وفق المعاملات الاقتصادية. وشهد الأمير سعود بن خالد مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي.

من جهته أوضح وكيل محافظ البنك المركزي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الدوسري، أن صناعة المالية الإسلامية وصلت لنحو 7.2 تريليونات دولار، فيما بلغت أصولها بالمملكة ما يقارب 3 تريليونات ريال، مشيرا إلى أن هذا القطاع ما زال يشهد نموا متسارعا بالمملكة، بنسبة 18 % سنويا.

وتحدث المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سعد الشثري عن المعالجة الشرعية الإسلامية لموضوع رقمنة الاقتصاد الإسلامي، مؤكدا أن التقنية تخدم العديد من الأمور ومن بينها الاقتصاد، مطالبا بضرورة المراقبة التقنية على عمليات البنوك، والسعي لإيجاد ضمانات تقف في وجه العابثين بالتقنيات الاقتصادية، وبذل الجهود في تطوير هذا المجال بمشاركة الجامعات الإسلامية بالعالم.

وأشار رئيس المجموعة الاستشارية الدولية لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، إلى أن الاقتصاد الرقمي يحظى بدعم لا محدود وأصبح اليوم مساهما فاعلا في العديد من العلاقات المالية والاقتصادية، وأتاح فرصا غير محدودة لانتقال رؤوس الأموال وحقق نقلة نوعية في رفع الإنتاجية، وتحفيز النمو، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال الحفل:

