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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جريمة تستر تجاري ضبطتها وزارة التجارة بعد تلقيها بلاغا من مقيم عربي، يفيد بوجود شبهة تستر في شركة تعمل في مجال المقاولات في المنطقة الشرقية.

وباشرت الفرق الرقابية للوزارة البلاغ، والوقوف على مقر الشركة، واتضح من خلال عمليات البحث والتحري وجود أدلة تؤكد تمكين المواطن (مالك الشركة) لأحد المقيمين العاملين بالشركة، وعليه تم استدعاء المتستر والمتستر عليه للوزارة للاستماع لأقوالهما وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة.

ووفقا لنظام مكافحة التستر، يعاقب مخالفو النظام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين.