شكرا لقرائتكم خبر 12 مليون مشترك في التأمينات بنهاية الربع الأول.. نصفهم سعوديون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجاوز عدد المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنهاية الربع الأول للعام الجاري 12 مليون مشترك، أكثر من نصفهم سعوديون، فيما بلغ إجمالي مصروفات المنافع التأمينية 30 مليار ريال، وذلك بحسب إحصائية ربعية نشرتها المؤسسة، استعرضت أبرز الأرقام والإحصاءات خلال الربع الأول 2022.

وأوضحت المؤسسة أن الربع الأول شهد تسجيل أكثر من 200 ألف مشترك سعودي، وتسجيل أكثر من 300 ألف مشترك غير سعودي، ليصل بذلك إجمالي المشتركين التراكمي بنهاية الربع في نظام التأمينات الاجتماعية ونظامي التقاعد المدني والعسكري إلى أكثر من 12 مليون مشترك، فيما تجاوز عدد المشتركين السعوديين منهم 6 ملايين مشترك.

وذكرت التأمينات الاجتماعية أن تعويضات نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» بلغت 450 مليون ريال، كما بلغ إجمالي المعاشات المصروفة لفرع الأخطار المهنية 36 مليون ريال، فيما بلغت إصابات العمل المسجلة 8 آلاف إصابة عمل بنهاية الربع الأول لعام 2022.

وعن المنشآت الجديدة المسجلة لدى التأمينات الاجتماعية خلال ذات الفترة، بينت المؤسسة أنها بلغت أكثر من 140 ألف منشأة، تم تسجيل 99 % منها بشكل استباقي دون انتظار العميل لطلب التسجيل.

وأشارت المؤسسة أن هناك تحولا كبيرا في استخدام القنوات الالكترونية من قبل العملاء، حيث بلغ إجمالي المسجلين الجدد في الخدمات الالكترونية أكثر من 560 ألف عميل، لتصل نسبة استخدام القنوات الالكترونية 90 % من إجمالي الخدمات المقدمة، كما بلغت الخدمات المنفذة 19.6 مليون خدمة الكترونية، استفاد منها عملاء المؤسسة عبر قنواتها الرقمية بنهاية الربع الأول 2022، وأضافت المؤسسة أن هذا التحول في استخدام القنوات الرقمية رافقه انخفاض في التعاملات التقليدية عبر فروع المؤسسة بنسبة 29 %.

وبينت المؤسسة أن عدد الزيارات للموقع الالكتروني بلغت أكثر من 7.9 ملايين زيارة، فيما بلغ عدد مستخدمي خدمة الزيارة الافتراضية 97 ألف عميل، بنسبة ارتفاع 125 %، حيث تمكن هذه الخدمة العميل من مقابلة ممثل خدمة العملاء افتراضيا، وإنجاز معاملته بشكل الكتروني بالكامل، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمة المحادثة الفورية عبر موقع المؤسسة 55 ألف عميل بنسبة ارتفاع بلغت 166 % عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وأن إجمالي تعاريف المعاش المصدرة من قنواتها الرقمية بلغ أكثر من 397 ألف تعريف معاش، كما شهد تطبيق المؤسسة للأجهزة الذكية أكثر من 461 ألف تحميل جديد.

كما استقبلت المؤسسة عبر مركز الاتصال الهاتفي للفترة المشار إليها أكثر من 400 ألف اتصال بمعدل يومي يتجاوز 4 آلاف عميل تتم خدمتهم والإجابة على استفساراتهم عبر المركز.

وحول برنامج «تقدير» والذي يعنى بعقد الشراكات مع الجهات والشركاء في القطاع الخاص لتقديم خدمات فريدة وعروض لعملاء المؤسسة، أعلنت المؤسسة خلال الربع الأول لعام 2022 عن شمول برنامج «تقدير» لعملائها من متقاعدي ومستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية بالإضافة لعملائها من أنظمة التقاعد.

وأوضحت المؤسسة أن عدد الشركاء الجدد لبرنامج «تقدير» بنهاية الربع الأول 2022 بلغ 41 شريكا، ليصل إجمالي الشركاء إلى أكثر من 600 شريك انضموا للبرنامج، وقد استفاد أكثر من 125 ألف عميل من مزايا البرنامج.

يذكر أن المؤسسة وعلى إثر قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية قد عملت على تعزيز مظلة الحماية التأمينية لعملاء القطاعين العام والخاص، وتحقيق التميز في خدمة العملاء، حيث أتمت المؤسسة وبنجاح كبير توحيد كافة قنوات الخدمة واستقبال عملاء أنظمة التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية، عبر البوابة الالكترونية والفروع ومراكز الاتصال وحسابات العناية بالعملاء في تويتر.

إحصائية التأمينات للربع الأول 2022

المشتركون:

تسجيل + 200 ألف مشترك سعودي

تسجيل + 300 ألف مشترك غير سعودي

إجمالي المشتركين التراكمي + 12 مليون مشترك

عدد المشتركين السعوديين + 6 ملايين مشترك

برنامج «تقدير»:

عدد الشركاء الجدد 41 شريكا

إجمالي الشركاء + 600 شريك

المستفيدون + 125 ألف عميل

الخدمات الالكترونية:







المسجلون الجدد + 560 ألف عميل



نسبة الاستخدام 90%



الخدمات المنفذة 19.6 مليون خدمة



عدد الزيارات للموقع + 7.9 ملايين زيارة



عدد مستخدمي خدمة الزيارة الافتراضية + 97 ألف عميل



عدد المستفيدين من خدمة المحادثة الفورية + 55 ألف عميل



تعاريف معاش مصدرة من قنوات رقمية + 397 ألف تعريف



إصابات العمل: