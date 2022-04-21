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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني لإدارة الدين أقفل طرح الإصدار المحلي لشهر أبريل 2022م، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث حدد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 9.982 مليارات ريال. وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 6.402 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2032، وبلغت الشريحة الثانية 3.580 مليارات ريال لصكوك تُستحق في عام 2037.



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