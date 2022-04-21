حماية المستهلك تحذر من التعامل مع حسابات Instagram

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وأوضحت الجمعية أنها رصدت أن أغلب الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاحتيال والمماطلة عند التعامل التجاري مع حسابات Instagram تكون في الملابس والعباءات، الألعاب الالكترونية، بطاقات الشحن والإنترنت.
وقدمت الجمعية 4 نصائح عند الشراء من المتاجر الالكترونية، من بينها التحقق من صحة السجل التجاري عبر الاستعلام من وزارة التجارة أو خدمة الاستفسار عن متجر الكتروني لدى الجمعية.
4 أسباب تجعل Instagram غير مناسب للتعاملات التجارية:
- منصة Instagram هي منصة للتواصل الاجتماعي وليست منصة تجارية.
- ترد للجمعية أسبوعيا عشرات البلاغات عن عمليات احتيال أو مماطلة مرتبطة بالشراء من حسابات Instagram
- استخدام أغلب حسابات Instagram الحوالات على الحسابات البنكية الشخصية بأسماء أفراد داخل أو خارج المملكة مما يحول طبيعة التعامل إلى خلاف بين أفراد وليس خلاف تجاري. ويجعل عملية استرجاعها معقدة وصعبة حيث أنها لا تدخل ضمن أنظمة التجارة.
- لا تنطبق على حسابات Instagram متطلبات التجارة الالكترونية التي تفرضها وزارة التجارة وأبرزها عدم وجود دفع الكتروني، وعدم عرض السجل التجاري والرقم الضريبي وعدم وجود سياسة واضحة ومكتوبة لعمليات الاستبدال والاسترجاع. والأهم كون أغلب الحسابات فردية وليست تابعة أو مرتبطة بمؤسسات أو شركات مسجلة في المملكة.
4 توصيات عند الشراء من المتاجر الالكترونية:
- تحقق من صحة السجل التجاري عبر الاستعلام من وزارة التجارة أو خدمة الاستفسار عن متجر الكتروني لدى جمعية حماية المستهلك
- تقدم الجمعية خدمة الاستفسار عن متجر الكتروني مجانا لعموم المستهلكين في المملكة وذلك للتحقق من أن الموقع غير مسجل في بيانات الاحتيال المرصودة لدى الجمعية والتحقق من صحة السجل التجاري وربطه بالمتجر الالكتروني.
- في حال طلب تحويل مبلغ الشراء على حساب شخصي داخل المملكة أو خارج المملكة فإن احتمالية الاحتيال وعدم إمكانية استرداد الأموال عالية جداً
- في حال تم طلب الدفع عبر إرسال رابط واتس أب أو غيره من مواقع التواصل فإن احتمالية الاحتيال عالية
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