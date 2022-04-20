شكرا لقرائتكم خبر عن .. "رتال" تعلن اكتمال الحجز في مشروع نساج تاون النرجس بمدينة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خلال اليوم الأول من طرح شركة رتال للتطوير العمراني لمشروعها السكني الجديد "نساج تاون النرجس" في العاصمة الرياض، أعلنت الشركة أنه تم حجز المشروع بالكامل من قبل مستفيدي برنامج "سكني".

طرحت رتال المشروع الجديد يوم الإثنين الماضي وذلك عبر منصة "سكني" بالتزامن مع الشركة الوطنية للإسكان.

وتتعاون "رتال" في تنفيذ المشروع مع الوطنية للإسكان ، ضمن سياسة تهدف إلى تأمين المساكن لكل مواطن ومواطنة.

ويقع المشروع الجديد شمال مدينة الرياض في حي النرجس، على مساحة إجمالية تبلغ 127,712 متراً مربعاً. ويضم 455 فيلا سكنية، موزعة بين 229 فيلا من النموذج (A)، و190 فيلا من النموذج (B)، و36 فيلا من النموذج (C)، وكل فيلا تتكون من 4 غرف.

ويتميز المشروع باحتواء جميع الخدمات المطلوبة، التي تضم جامعاً ومسجداً، وحديقة، ومدرسة رياض أطفال، فضلاً عن قرب المشروع من مواقع الخدمات الأخرى ومراكز الوزارات والجهات الحكومية الخدمية.