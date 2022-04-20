شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط مع تراجع مخزون الخام الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء على خلفية تحسن النشاط الصناعي في الصين وتراجع مخزون الخام الأمريكي، مع تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات في السوق العالمية على خلفية تراجع إنتاج روسيا بسرعة..

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى 103 دولارات للبرميل بعد تراجعه أمس بأكثر من 5%. يأتي ذلك في الوقت الذي استأنفت فيه مختلف الشركات في مدينة شنغهاي الصينية بدءا من شركات صناعة السيارات إلى مراكز التسوق، نشاطها، حيث تسعى المدينة إلى التعافي من التداعيات الاقتصادية لإجراءات الإغلاق التي فرضتها المدينة خلال الأسابيع الماضية بسبب عودة تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في حين أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم تراجع مخزون الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 02ر8 مليون برميل وهو أكبر تراجع منذ كانون الثاني/يناير .2021 وكانت بيانات اقتصادية نشرت في وقت سابق من اليوم قد أظهرت تراجع إنتاج روسيا من النفط خلال أول 19 يوما من الشهر الحالي بنسبة 2ر8% مقارنة بمتوسط الإنتاج خلال آذار/مارس الماضي.

كان معهد البترول الأمريكي قد أعلن أمس تراجع مخزون النفط الخام الأمريكي بنحو 5ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن تعلن إدارة معلومات الطاقة الحكومية الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بياناتها الأسبوعية بشأن المخزون.