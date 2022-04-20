شكرا لقرائتكم خبر تدشين المرحلة الرابعة من نظام «مدن» البيئي لتعزيز الاستدامة بمنظومتها الاستثمارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»،المرحلة الرابعة من نظام مدن للإدارة البيئية «MEMS»، لتعزيز منظومتها الاستثمارية بمفاهيم الاستدامة التنموية طبقا لأفضل المعايير المعتمدة محليا وعالميا.

وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبدالكريم، أن المرحلة الرابعة تأتي استكمالا للمراحل السابقة من نظام «مدن للإدارة البيئية MEMS» الذي يستهدف دعم وتطوير الخدمات البيئية بالمدن الصناعية، ومتابعة أدائها البيئي، وتطبيق اللوئح التنفيذية لنظام البيئة، وذلك في إطار التحول إلى مدن صناعية خضراء صديقة للبيئة وملائمة لحياة الإنسان، والمساهمة في تنفيذ برنامج المدن الصناعية الذكية.

وقال إنه تم تنفيذ المرحلة الرابعة بالتعاون مع شركة قطاع البيئة السعودية Saudi Envirozone لتشمل 4 برامج هي: برنامج مراقبة جودة الهواء المحيط لقياس مستوى الملوثات الطبيعية أو الصناعية عن طريق 11 محطة ثابتة لرصد جودة الهواء، وبرنامج بناء الكفاءات الخاص بتأهيل المراقبين والمختصين في مجال المحافظة على البيئة، وكذلك برنامج التفتيش البيئي للمنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية طبقا لمعايير ISO 14001، إضافة إلى برنامج الأتمتة وقاعدة البيانات.

وأشار إلى أن النظام بمراحله الأربع يعزز من تنافسية بيئة الاستثمار بالمدن الصناعية من خلال تقديم خدمات ومنتجات نوعية تهيئ لمجتمع صناعي متكامل ومستدام ويراعي البعد الإنساني، في إطار استراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، والمبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب».

وأضاف أن من أبرز مخرجات المرحلة الرابعة هي تشغيل وصيانة 11 محطة جودة هواء ثابتة، وإعداد التقارير الدورية لجودة الهواء، فضلا عن تشغيل وتطوير الأنظمة الالكترونية التابعة للنظام، وعرض بيانات جودة الهواء والأحوال الجوية على شاشات العرض الموجودة بالمدن الصناعية الرئيسية، كما تم ربط بيانات جودة الهواء بأنظمة برنامج المدن الذكية الذي يجري تنفيذه في كل من المدينة الصناعية الثانية بالرياض والمدينة الصناعية الثانية بالدمام.

4 برامج في المرحلة الرابعة:







برنامج مراقبة جودة الهواء لقياس مستوى الملوثات الطبيعية أو الصناعية



برنامج بناء الكفاءات لتأهيل المراقبين والمختصين في المحافظة على البيئة



برنامج التفتيش البيئي للمنشآت الصناعية للتأكد من التزامها بالاشتراطات البيئية



برنامج الأتمتة وقاعدة البيانات



أبرز مخرجات المرحلة الرابعة: