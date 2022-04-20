43 ألف مستفيد من جولة باص الأفكار

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وأطلقت «منشآت» جولة باص الأفكار في 15 جامعة حول المملكة قبل نحو 9 أشهر، من أجل نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في الجامعات وتفعيل دور الجامعات في منظومة ريادة الأعمال وخلق أفكار وأعمال قابلة للاستثمار، وربط الأفكار والمشاريع بالمستثمرين، وكذلك إدراج المشاركين في البرامج التي تقدمها الهيئة وزيادة الوعي بمتطلبات المستثمرين، إضافة إلى تحفيز الشباب من خلال وسائل التواصل المختلفة.
وقدمت جولات باص الأفكار من خلال محطاتها المختلفة في الجامعات المحلية، أكثر من 350 جلسة إرشاد تمثلت في 250 ساعة إرشاد للمستفيدين من المبادرة، وكذلك تقديم أكثر من 300 فكرة مسجلة لتمكين المستفيدين والمشاركين من خلال توفير المتطلبات الرئيسة من دراسات وتدريب وإرشاد وربطهم بالجهات الداعمة والبرامج المناسبة التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة.
جولة باص الأفكار:
مشاركة 43 ألف مستفيد
المرور على 15 جامعة
تقديم 350 جلسة إرشاد
طرح 300 فكرة
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