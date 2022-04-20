شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتعافى من أدنى مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم الأربعاء مع تراجع الدولار والقلق بشأن التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية تلوح في الأفق قيًدت المكاسب.

وبحلول الساعة 1825 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية مرتفعا 0.1 بالمئة عند 1952.00 دولارا للأوقية (الأونصة)، متعافيا من أدنى مستوى في حوالي أسبوعين الذي لامسه في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1955.60 دولار.