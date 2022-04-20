شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي المؤشرات الأوروبية بأرباح الشركات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ساعدت أرباح إيجابية لشركات من بينها (إيه إس إم إل) لصناعة الرقائق الالكترونية ودانون للمنتجات الاستهلاكية الأسهم الأوروبية في التعافي اليوم الأربعاء، لكن المكاسب قيًدها القلق حيال الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتباطؤ النمو وبقاء عوائد السندات عند مستويات مرتفعة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8 بالمئة، مستردا كل الخسائر التي مني بها في جلسة الثلاثاء. وتراجعت عوائد السندات التي تضغط على الأسهم اليوم لكنها ما زالت عند مستويات مرتفعة بفعل آمال بتشديد بنوك مركزية للسياسة النقدية.

وجاءت أسهم التكنولوجيا في مقدمة الرابحين مع صعود سهم (إيه إس إم إل) 5.3 بالمئة في أعقاب مبيعات قوية في الربع الأول.