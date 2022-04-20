شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أعلى نقطة سعرية فى التاريخ.. عيار 21 يسجل 1095 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل الذهب أعلى نقطة سعرية فى التاريخ قبل قليل بمستويات 1095 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الدولار فى الأسواق، وسجل الذهب في البورصة العالمية 1953 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 939 جنيها

عيار 21 يسجل 1095 جنيها

عيار 24 يسجل 1252 جنيها

أونصة الذهب 1953 دولار

وكانت أعلى نقطة سعرية للذهب تم تسجيلها 9 مارس 2022 بـ1090 جنيها للجرام من عيار 21، والسعر المسجل في السوق الآن هو الأعلى في تاريخ المعدن الثمين في مصر.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بسعر الذهب في البورصة العالمية وكذلك أسعار الدولار بالأسواق، ومرتبط بعوامل العرض والطلب والتي تؤثر بصورة مباشرة على تسعير الذهب يوميًا.