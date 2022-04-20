شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة تلزم 52 شركة باعتماد القوائم المالية من الجمعية العامة والان مع تفاصيل الخبر
كما شمل قرار اللجنة: أوراسكوم المالية القابضة، أوراسكوم للتنمية مصر، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، أم بي للهندسة، المشروعات الصناعية والهندسية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الأهرام للطباعة والتغليف، حديد عز، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعية (نيوداب)، العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة، أسمنت سيناء، المصرية للمنتجعات السياحية، العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد / الإسكندرية، رواد السياحة رواد، القاهرة للإسكان والتعمير.
وشمل قرار اللجنة: الحفر الوطنية، العربية لمنتجات الالبان " آراب ديري" – باندا، الشمس للإسكان والتعمير، ارابيا انفستمنتس هولدنج، بلتون المالية القابضة، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، جنوب الوادى للأسمنت، وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، جولدن تكس للأصواف، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).