لجنة القيد بالبورصة تلزم 52 شركة باعتماد القوائم المالية من الجمعية العامة

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على 52 شركة بضرورة إعداد واعتماد القوائم المالية السنوية من الجمعية العامة بحد أقصى 3 أشهر من تاريخ نهاية السنة المالية طبقًا لأحكام المادة 46 من قواعد القيد مستقبلا لتجنب مخالفة قواعد القيد وفرض التزام مالي وفقاً للعقد المبرم.

وشملت قرار اللجنة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات EAC، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقارى SCCD، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ابن سينا فارما، إيديتا للصناعات الغذائية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، بنك البركة مصر، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، المنصورة للدواجن، الإسماعيلية مصر للدواجن، شركة مستشفى كليوباترا، النصر للأعمال المدنية، القاهرة للزيوت والصابون.

كما شمل قرار اللجنة: أوراسكوم المالية القابضة، أوراسكوم للتنمية مصر، الخدمات الملاحية والبترولية – ماريدايف، راية لخدمات مراكز الاتصالات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، أم بي للهندسة، المشروعات الصناعية والهندسية، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الأهرام للطباعة والتغليف، حديد عز، الصناعات الغذائية العربية-دومتي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعية (نيوداب)، العز للسيراميك والبورسلين – الجوهرة، أسمنت سيناء، المصرية للمنتجعات السياحية، العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، الإسكندرية للخدمات الطبية – المركز الطبي الجديد / الإسكندرية، رواد السياحة رواد، القاهرة للإسكان والتعمير.

وشمل قرار اللجنة: الحفر الوطنية، العربية لمنتجات الالبان " آراب ديري" – باندا، الشمس للإسكان والتعمير، ارابيا انفستمنتس هولدنج، بلتون المالية القابضة، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، جنوب الوادى للأسمنت، وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، جولدن تكس للأصواف، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر).