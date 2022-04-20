شكرا لقرائتكم خبر عن كاسيل للتطوير العمرانى تغير علامتها التجارية لـ"كريد" "cred" لتطوير مشروعها الجديد بغرب القاهرة ومشروعاتها المستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحمد منصور: "كريد" "cred" فكر استراتيجى ورؤية جديدة تواكب متغيرات السوق والتوجهات العالمية الحديثة فى مجال التطوير العقاري

تستعد شركة cred لإطلاق مشروعها السكنى المتكامل الجديد، والذى سيقام على مساحة 40 فدان بموقع متميز بمدينة الشيخ زايد بمنطقة غرب القاهرة، بالإضافة إلى قيامها حالياً بدراسة فرص استثمارية جديدة بالعديد من المناطق الحيوية والاستراتيجية بالبلاد فى شرق القاهرة والساحل الشمالي، وذلك فى إطار خطتها التوسعية ونظرتها المستقبلية الطموحة للتوسع وإنشاء العديد من المشروعات الجديدة، واستمراراً للنجاحات الكبيرة التى حققتها خلال السنوات الماضية، وتمكنها من تحقيق مستهدفاتها البيعية، وتكوين قاعدة عملاء قوية تثق فى شركة cred وقدراتها الكبيرة فى تقديم كل ما هو جديد، من خلال مشروعها الرائد بالعاصمة الإدارية الجديدة "كاسيل لاند مارك".



أحمد منصور

تستعد cred لتقديم رؤية جديد مبتكرة فى عالم التطوير العقاري، تواكب متغيرات السوق والتوجهات العالمية الحديثة، ولذا سعت الشركة خلال الفترة الماضية إلى إحداث طفرة هائلة فى الكوادر العاملة بها، من خلال الإستعانة بمجموعة متميزة من الكفاءات والخبرات فى مجال التطوير العقارى و التى حرصت على ضمها لهيكلها مؤخرًا، بما يضمن مواصلة النجاح والتطور واستمرارية العطاء الذى بدأته الشركة.

وفى تعليق على هذه الخطوة الهامة، أكد المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركةcred : "نسعى إلى الاستفادة من النجاحات الكبيرة التى حققناها خلال الفترة الأخيرة خاصة بمشروعنا الرائد فى العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة الجمهورية الجديدة أهم وأكبر المشروعات القومية بالبلاد، وذلك عبر رؤية واستراتيجية متكاملة نستهدف من خلالها توسيع حجم اعمالنا وتعزيز تواجدنا بالسوق العقارى المصرى خلال الفترة القادمة، ومن هنا جاء التفكير فى الدخول لمنطقة حيوية وهامة جدًا منطقة غرب القاهرة وتحديدًا بمدينة السادس من أكتوبر لتطوير أحدث مشروعاتنا".

وأوضح منصور: " سنعمل خلال الفترة القادمة على بذل كل ما فى وسعنا لتقديم قيمة مضافة للسوق العقارى المصرى والتوسع بمشروعاتنا بمختلف أنحاء البلاد، وطرح رؤية جديدة فى عالم التطوير العقاري، ولذا قمنا بضم مجموعة من الكوادر التى تمتلك خبرة كبيرة فى السوق العقارية، إلى جانب الخبرات الكبيرة للقائمين على الشركة والذين كان لهم فضل كبير فيما تم تحقيقه من انجازات فى الفترة الماضية، إيماناً منا بأن فرقّ العمل داخل الشركات أحد أهم أوجه الاستثمار الناجح".

استطاعت cred تحقيق إجمالى مبيعات تخطى ال 4 مليارات جنيه بأكبر وأهم مشروعاتها "كاسيل لاند مارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة من إجمالى المستهدف 5 مليارات جنيه وذلك منذ إنطلاق المشروع، منها مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه خلال العام الماضى 2021 للشق السكنى كمبوند "كاسيل لاند مارك"، كما تم تحقيق مبيعات بقيمة 200 مليون جنيه للشق التجارى مول كاسيل جيت".



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تطور شركة cred عدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة من أهمها مشروع "كاسيل لاند مارك" وهو مشروع سكنى متكامل يقام على 43 فدانا باستثمارات 3.7 مليار جنيه وإجمالى عدد الوحدات به 1800 وحدة سكنية بخلاف 196 وحدة إدارية وتجارية (كاسيل جيت)، تم إطلاق المرحلة الخامسة والاخيرة منه العام الماضى 2021 بإجمالى عدد وحدات 500 وحدة يتم بالفعل تسويقها، ومن المقرر أن يتم تسليم أولى مراحل المشروع فى الربع الأخير من العام الجاري، وتستكمل التسليمات تباعًا وفقًا للجداول الزمنية، بواقع تسليم مرحلة كل 6 أشهر ليتم الانتهاء من تسليم كامل وحدات المشروع فى ديسمبر 2024. يوفر كاسيل لاند مارك مجموعة متكاملة من الخدمات التى تلبى كافة احتياجات عملائه وتوفر لهم اسلوب الحياة الأمثل، كما تشمل المنطقة التجارية به مول "كاسيل جيت" المقام على مساحة 20 فدان بإجمالى استثمارات 700 مليون جنيه وعدد وحدات 196 وحدة، ويضم أنشطة تجارية وإدارية، تم الانتهاء من أعمال الحفر به.

أما ثانى مشروعات شركة cred فهو "إيست سايد" متعدد الاستخدامات بمنطقة MU23بإجمالى استثمارت 800 مليون جنيه ، وستم طرحه فى النصف الثانى من العام الجارى 2022 وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 400 مليون جنيه من المشروع خلال هذا العام، ويضم مساحات طبيه وإدارية و متاجر تجزئه، تم الانتهاء من أعمال الحفر ويعتمد "ايست سايد" على الطاقة الشمسية فى تدبير 50% من احتياجات الطاقة به، هذا وتبذل شركة cred كل طاقتها لتقديم قيمة مضافة للسوق العقارى المصرى والتوسع بمشروعاتها بمختلف أنحاء البلاد.