شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بالبورصة توافق على نقل شركة الشروق للطباعة إلى نظام الأوامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على نقل التعامل على أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف من نظام نقل الملكية (أوراق مالية غير مقيدة) إلى نظام القبول الآلي للأوامر – (أوراق مالية غير مقيدة) لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 8 مايو عام 2022 إلى 28 أبريل عام 2025، وهو تاريخ نهاية مدة الثلاث سنوات على أن يتم نقل تداول أسهم الشركة بآلية ‏نقل الملكية – ( أوراق مالية غير مقيدة ) –بعد نهاية تلك المدة وذلك طبقا لأحكام المادة (4) من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 ‏لسنة 2018.

كما قررت اللجنة، قيد تخفيض رأس المال المرخص به للشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) من 1 مليار جنيه إلى 750 مليون جنيه، وقيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم الشركة من 5 جنيهات للسهم إلى 1 جنيه للسهم الواحد، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 156.1 مليون جنيه موزعًا على عدد 156.1 مليون سهم بدلًا من 31.2 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد، علمًا بأن تجزئة السهم بواقع 5 أسهم لكل سهم تكون لحامل مشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الجاري، على أن يتم التداول على اسهم الشركة بعد التجزئة اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 27 أبريل.

وفي سياق متصل قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على قيد تعديل غرض شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة وذلك بحذف نشاط " التأجير التمويلي"، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية، والموافقة على قيد تعديل (إطالة) مدة الشركة في ضوء تعديل المادة (5) من النظام الأساسي للشركة لمدة 25 سنة أخرى تبدأ من 10 ديسمبر عام 2021 إلى 9 ديسمبر عام 2046.