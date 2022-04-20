شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 25 جنيها وعيار 21 يسجل 1080 جنيها بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا للمرة الثانية، وبلغت قيمة الزيادة في أسعار الذهب قرابة 25 جنيها بسبب ارتفاع سعر الدولار، وسجل الذهب مستويات هي الاعلي خلال ابريل الجاري عند 1080 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 926 جنيها.

عيار 21 سجل 1080 جنيها.

عيار 24 سجل 1234 جنيها.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.

السعر العالمي للذهب اليوم الأربعاء 20 أبريل إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين متأثرة باستمرار ارتفاع عائدات السندات الأميركية والدولار، وبحلول الساعة 07:41 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1941.40 دولار للأونصة، ونزلت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.7% إلى 1944.80 دولار، ثم ارتفع الذهب الي مستوى 1954 دولار

وتراجع سعر الذهب أمس الثلاثاء 1.8% إذ فاق أثر ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات والدولار، الذي يخفض الطلب على المعدن النفيس، الإقبال على شرائه كملاذ آمن للقيمة، واستقر الدولار قريبا من ارتفاعاته في الفترة الأخيرة مما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وأبقت الصين على أسعار الإقراض مستقرة على غير المتوقع اليوم الأربعاء واعتبرت الأسواق هذه الخطوة دليلا على توخي الحذر مع تباطؤ الاقتصاد بسبب قيود كوفيد-19.