شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل تراجعه بمنتصف التعاملات بضغوط هبوط أسهم قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية على رأسها البنك التجاري الدولي (مصر)، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، حديد عز، المجموعة المالية هيرميس القابضة، المصرية للاتصالات، السويدي إليكتريك، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة وحيدًا، وسط مبيعات عربية، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 10481 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1792 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 12861 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 4215 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 1730 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 2651 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ ريكاب للاستثمارات المالية، الدولية للأسمدة والكيماويات، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 100 ألف سهم، 280 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 12866 سهم، 50.8 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للأسمدة والكيماويات 400 ألف سهم، 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، 20 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ايديتا للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، شارم دريمز للاستثمار السياحي 2.5 مليون سهم، 155 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 128 ألف سهم، مليون سهم، 86 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 610 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 3051 سهم.

أعلنت الشركة الدولية للتأجير التمويلي (انكوليس)، شراء شركة بالم هيلز للتعمير عدد 576 ألف سهم بسعر 41 جنيه بقيمة إجمالية 23.6 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 15.356% إلى 18.236%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية.

أعلنت 8 شركات وهم ريكاب للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، راية القابضة للاستثمارات المالية، مصر بني سويف للأسمنت، مستشفى كليوباترا، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 55 ألف سهم، والثانية 20 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.91% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الثالثة 313.8 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.7601% من أسهم رأس المال، والرابعة 345 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.66%، واشترت الخامسة 180 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.44%، واشترت السادسة 591.9 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2361% من أسهم رأس المال، واشترت السادسة 31 ألف سهم خزينة، واشترت السابعة 100 ألف سهم ليصل إجمالي ما بحوزة الشركة 3.3 مليون سهم، واشترت الثامنة 782.8 ألف سهم.