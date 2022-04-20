شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني عند أدنى مستوياته في 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نزل سعر الين الياباني إلى مستوى قياسي جديد اليوم الأربعاء عند أدنى مستوياته منذ 20 عاما بعدما تدخل بنك اليابان المركزي مرة أخرى مدافعا عن أسعار الفائدة شديدة الانخفاض في اليابان مما زاد الفروق مع الولايات المتحدة حيث بلغت عائدات السندات ارتفاعات قاسية جديدة.

وعرض بنك اليابان المركزي مرة أخرى شراء كمية لم يحددها من السندات الحكومية اليابانية للحد من ارتفاع عائدات السندات ذات الأجل عشر سنوات.

وعلى العكس من ذلك زادت عائدات السندات الأمريكية ذات الأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.

وبلغ سعر الدولار 129.43 ين لأول مرة منذ أبريل نيسان 2002 في التعاملات الآسيوية قبل أن يتراجع إلى 128.615 ين أي بنسبة 0.21 بالمئة في أحدث تداولات.