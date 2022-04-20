الاقتصاد

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بأكثر من 1% بمستهل التعاملات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بأكثر من 1% بمستهل التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 10488 نقطة، بضغوط هبوط سهم البنك التجاري الدولي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1799 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 12904 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 4222 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1727 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2649 نقطة.

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا