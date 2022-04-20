شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم إدراج وبدء التداول على أسهم «السعودية لتمويل المساكن» بالسوق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت تداول السعودية أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة "السعودية لتمويل المساكن" في السوق الرئيسية اعتباراً من اليوم الأربعاء 20 أبريل 2022م، برمز تداول (1183).

وأوضحت أن حدود التذبذب اليومي لسعر السهم +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

ونوهت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

للمزيد من المعلومات وللاطلاع على نشرة الإصدار، يرجى زيارة موقع هيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، الشركة السعودية لتمويل المساكن (www.saudihomeloans.com )، والموقع الإلكتروني لشركة الرياض المالية (www.riyadcapital.com).