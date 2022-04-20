شكرا لقرائتكم خبر عن عجز تجاري باليابان بقيمة 412 مليار ين مارس الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‪

أعلنت وزارة المالية اليابانية اليوم تسجيل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 4ر412 مليار ين خلال مارس الماضي.

وتجاوز العجز المسجل توقعات المحللين التي كانت 8ر100 مليار ين بعد تسجيل عجز قيمته 7ر669 مليار ين خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وزادت صادرات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر14% في حين كان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 5ر17% بعد زيادتها بنسبة 1ر19% خلال الشهر السابق.

وزادت الواردات بنسبة 2ر31% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 9ر28%، بعد زيادتها بنسبة 1ر34% خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة.