شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم الأربعاء.. الكيلو بـ39 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن في الأسواق اليوم ارتفاع بقيمة جنيه واحد لتسجل 39 جنيها للكيلو للفراخ البيضاء تسليم أراض المزرعة، وذلك في مع استمرار ارتفاع الطلب المحلي في النصف الأول لشهر رمضان، ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك النهائي بـ 43 جنيها ويختلف السعر من منطقة إلي أخرى.



أسعار الفراخ في مصر وفق أسعار الجملة أسعار الفراخ في مصر وفق أسعار الجملة

سعر الأبيض 39 جنيها للكيلو

سعر الساسو 38 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض 7.75_8 جنيه

كتكوت ساسو 3.5 _ 3.75 جنيه

فراخ أمهات بيضاء 30 جنيها للكيلو

فى سياق متصل، تحرك سعر كرتونة البيض الأبيض 48.5 جنيه والبيض الأحمر 54.5 جنيه والبيض البلدى يسجل 61 جنيه، وهذه الأسعار يضاف عليها تكاليف النقل ومكاسب المحلات والسلاسل التجارية.