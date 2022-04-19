شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة»: مقيم عربي يساهم في كشف جريمة تستر تجاري في شركة للمقاولات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت وزارة التجارة جريمة تستر تجاري بعد تلقيها بلاغا من مقيم عربي، يفيد بوجود شبهة تستر في شركة تعمل في مجال المقاولات في المنطقة الشرقية.

وعلى الفور قامت الفرق الرقابية للوزارة بمباشرة البلاغ، والوقوف على مقر الشركة، واتضح من خلال عمليات البحث والتحري وجود أدلة تؤكد تمكين المواطن (مالك الشركة) لأحد المقيمين العاملين بالشركة، وعليه تم استدعاء المتستر والمتستر عليه للوزارة للاستماع لأقوالهما وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة.

ووفقاً لنظام مكافحة التستر، يعاقب مخالفي النظام بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتهمين.

إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاماً وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.