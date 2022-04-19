شكرا لقرائتكم خبر عن امانة مكة تحدد آخر موعد لتسوير الأراضي الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - 10 مناطق للاراضي الفضاء المشمولة بقرار التسوير في مرحلته الأولى

اكدت امانة العاصمة المقدسة ل " اليوم " عن نشر العديد من اللوحات التحذيريه على كافة الاراضي المشموله بالقرار وذلك بهدف رفع مستوى الوعي والمسؤولية حيال تفعيل قرار تسوير الأراضي الفضاء وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة ، والمساهمة في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض.

كما دعت ملاك الأراضي بسرعة تصحيح وضع أراضيهم واستخراج التصاريح الرسمية مبينة انه تم منح مهله حتى الأول من شهر يوليو المقبل ، وسيتم بعد ذلك تطبيق لائحة الجزاءات النظاميه .

فيما نشرت الأمانة 10 مناطق مستهدفة على ملاكها المسارعة في الحصول على تصاريح تسوير لأراضيهم.

وذلك في مرحلته الأولى شملت الأراضي الواقعة في شوارع إبراهيم الجفالي بحي العوالي من كبري العوالي إلى كبري الدائري الرابع، وشارع الحج من تقاطع طريق المدينة إلى تقاطع طريق الملك فيصل، وشارع عمر قاضي بالشرائع من طريق الملك فيصل شمالًا إلى تقاطع طريق القادسية جنوبًا، بالإضافة إلى الأراضي الواقعة في شارع عبدالقادر كوشك من تقاطع طريق الدائري الرابع إلى تقاطع طريق إبراهيم الخليل، وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من كبري العوالي إلى تقاطع طريق الدائري الثالث.

كما شملت الأراضي الواقعة بشوارع طريق الأمير محمد بن سلمان من كبري الزايدي إلى الحرم المكي، وطريق الملك فيصل من الاستاد الرياضي إلى تقاطع طريق الحج، وطريق الليث من تقاطع الدائري الرابع إلى حلقة الخضار بالكعكية، وطريق المدينة المنورة من حي العتيبية إلى حي الفلاح، وأخيرًا طريق مكة – جدة القديم من حي أم الجود إلى حي الضيافة