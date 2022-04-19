شكرا لقرائتكم خبر عن «الأراضي البيضاء»: أكثر من 250 أرضاً في الدورة الفوترية الـ 6 في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج "الأراضي البيضاء" أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في حاضرة الدمام صدرت على أكثر من 250 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، بمجموع مساحات يتجاوز 90 مليون م2، مبيناً أن فواتير الدورة السادسة لرسوم الأراضي في حاضرة الدمام صدرت مارس الماضي، داعياً مُلاك الأراضي إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن إجمالي فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة منذ إطلاق البرنامج تجاوزت 8300 فاتورة في المدن التي طبقت فيها الرسوم، بما في ذلك فواتير الدورة السادسة للرسوم في حاضرة الدمام في مرحلتها الأولى لعام 1443 / 1444هـ.

ونوه البرنامج أن الفواتير تعد عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية بحسب نظام إيرادات الدولة، مشيراً إلى أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: "تحدد الوزارة أوجه الصرف من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها"، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط التالي: https://lands.housing.sa/ar.

يُذكر أن البرنامج أعلن منتصف ديسمبر الماضي عن تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حياً في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى حسب الخريطة والنطاق المعتمد، على أن يبدأ إصدار فواتير الدورة الأولى للمرحلة الثانية في الرياض في الربع الثالث من العام الجاري، داعياً ملاك الأراضي لتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية لتسجيل الأراضي التي تنتهي في 15 يونيو المقبل.

وكان برنامج "الأراضي البيضاء" أعلن الشهر الماضي أن فوترة الدورة السادسة للمرحلة الأولى في مدينة جدة صدرت على 340 أرضًا واقعة داخل النطاق العمراني المعلن، وذلك بمجموع مساحات يتجاوز 90 مليون م2.