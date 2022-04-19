شكرا لقرائتكم خبر 20 حاضنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 20 حاضنة بلدية للمشاريع متناهية الصغر، أطلقتها أمانة منطقة الباحة، بهدف تمكين أصحاب المشاريع من الباعة الجائلين وأصحاب المتاجر المتنقلة والأسر المنتجة وأصحاب عربات الأطعمة المتنقلة للاستفادة من الخدمات والفرص التي توفرها الحاضنات البلدية. وأوضح أمين المنطقة الدكتور علي السواط أن الحاضنات البلدية وفق التنظيم الجديد الخاص بها تحتوي وتدعم مزاولي النشاط وفي نفس الوقت تضمن حقوق المستهلك من ناحية صحة وسلامة الغذاء وعدم تعرضه لمصادر التلوث أو العوامل المناخية وإخضاعه للرقابة الدورية المستمرة، كما أن الحاضنات تسهم في معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في المدن، وتحد من المخاطر المرورية.



كانت هذه تفاصيل خبر 20 حاضنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.