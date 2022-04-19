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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نائب أمير جازان منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز استقبل رئيس مجلس إدارة غرفة جازان أحمد أبو هادي، وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة بداية فترة أعمال المجلس في دورته العاشرة. وشدد على ضرورة قيام المجلس بدوره الفاعل في تحفيز الاستثمارات وتوفير البيئة الجاذبة ليشارك رجال وسيدات الأعمال في مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على جازان وسكانها، منوها بدعم القيادة لقطاع الأعمال من خلال المبادرات والبرامج التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030م، والدور الحيوي الذي تقوم به الغرفة في تحفيز الاستثمارات ودعم قطاع الأعمال من خلال اللجان المتعددة، وأهمية مواصلة الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، وتنفيذ الخطط الاستراتيجية المعتمدة لتوفير بيئة جاذبة لقطاع الأعمال في المنطقة ودعم الجميع ليشارك في مشاريع التنمية بما يعود بالنفع على المنطقة وساكنيها.

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