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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وقعت أمس مذكرة تفاهم مع المجلس النقدي الخليجي، حيث مثل الأمانة العامة للمجلس الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة العبري، فيما مثل المجلس النقدي الخليجي الرئيس التنفيذي الدكتور عاطف الرشيدي. وشملت مذكرة التفاهم العديد من أوجه التعاون وتعزيز العمل الخليجي المشترك بين الطرفين. ويأتي توقيع هذه المذكرة انطلاقا من قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين في الرياض، باعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك.

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