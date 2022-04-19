شكرا لقرائتكم خبر اعتماد مجلس الأعمال السعودي القطري برئاسة الشويعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري حمد الشويعر، أن تشكيل المجلس يأتي ثمرة لجهود ودعم القيادتين في المملكة ودولة قطر الشقيقة، مبينا أن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية وفق القطاعات الاقتصادية المستهدفة في كلا البلدين الشقيقين ضمن رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030.
وأفاد أن مجلس الأعمال السعودي القطري سيُعنَى بتنظيم المصالح المشتركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والعمل على تعزيزها، ودعم الاستثمار من خلال إشراك الممكنات والمحفزات الموجودة والمعتمدة ضمن سياسات الدولتين، والعمل على بناء إستراتيجية استثمارية تعتمد على المزايا التنافسية، مع دعم وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات والتحديات، وبذل جميع الجهود التي من شأنها توفير الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في البلدين الشقيقين، ضمن المشاركة في المعارض والمؤتمرات والزيارات بين أصحاب الأعمال.
مجلس الأعمال السعودي القطري
الدورة الجديدة ( 1443 -1447):
رئيس المجلس: حمد الشويعر
نائبا الرئيس: ماجد الغربي
المهندس عبدالله السبهان
كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد مجلس الأعمال السعودي القطري برئاسة الشويعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.