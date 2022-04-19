إطلاق برنامج الكونسيرج للارتقاء بمهارات العاملين في السياحة

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وتهدف وكالة تنمية القدرات البشرية في وزارة السياحة من خلال هذا البرنامج والبرامج الأخرى إلى تفعيل استراتيجية تنمية القدرات البشرية في القطاع السياحي.
ويركز برنامج «تطوير مهارات الكونسيرج» على تنويع الفرص التدريبية للعاملين في منشآت الإيواء السياحي، إضافة إلى الراغبين بالعمل في مهنة الكونسيرج حيث يتم صقل مهاراتهم وفق أفضل البرامج الدولية المعتمدة.
وحددت وزارة السياحة اشتراطات للراغبين في الانخراط في هذا البرنامج إذ أكدت على ضرورة أن يكون المرشح على رأس العمل، أو أن يكون مرشحا للعمل في مهنة الكونسيرج، مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي وألا يقل العمر عن 18 عاما.
وتلتزم جهة العمل بتفريغ الموظفين المقبولين في البرنامج طوال فترة التدريب، والالتزام أيضا بتوفير فرصة العمل في الكونسيرج للمرشحين من غير العاملين فور انتهاء البرنامج التدريبي.
يذكر أن برامج التدريب التي تقدمها وزارة السياحة للشباب السعودي معتمدة دوليا من أبرز جهات التعليم والتدريب.
الكونسيرج:
- أحد البرامج المبتكرة للارتقاء بمهارات وقدرات العاملين في الأنشطة السياحية ليسهموا في رفع مستوى جودة الخدمات.
- يعد المصدر الرئيس في الفنادق لتزويد السائح والزائر بالمعلومات والخدمات وطريقة الوصول لها، وله تأثير كبير في إثراء تجربة السائح.
المستهدفون:
- موظفو الكونسيرج في منشآت الضيافة
- موظفو الاستقبال في منشآت الضيافة
الشروط:
- أن يكون المرشح على رأس العمل
- أن يكون مرشحا للعمل في مهنة الكونسيرج
- إجادة اللغة الإنجليزية ومهارات الحاسب الآلي
- ألا يقل العمر عن 18 عاما
- تفريغ المقبولين في البرنامج طوال فترة التدريب
- توفير فرصة عمل في الكونسيرج فور انتهاء البرنامج
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