شكرا لقرائتكم خبر 455 فيلا في مشروع نساج تاون شمال الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت «الوطنية للإسكان» أن مشروع نساج تاون النرجس الذي تطوره شركة رتال للتطوير العمراني يوفر 455 فيلا سكنية، ويقع شمال مدينة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 716 ألف م2، وتتراوح مساحات الفلل ما بين 250-425م2، حيث سيتاح الحجز عبر موقع ومنصة سكني.
وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات الكترونيا عبر موقع وتطبيق «سكني» ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار من خلال زيارة الرابط https://sakani.sa/ أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090، أو زيارة مركز سكني الشامل في الرياض.
ويأتي المشروع امتدادا لنحو 28 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء تتوزع في شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض توفر أكثر من 35 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين (شقق وفلل وتاون هاوس)، بمتوسط أسعار مناسب يصل إلى 750 ألف ريال، ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي».
ويتميز مشروع نساج تاون النرجس بتصاميمه المتعددة المساحات، ونماذجه العصرية التي تلائم كافة احتياجات الأسر السعودية، وبأقساطه الشهرية الميسرة، وموقعه الاستراتيجي بالقرب من الطرق الرئيسة لتوفير المسكن الملائم للأسر السعودية، ضمن مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق.
يذكر أن الوطنية للإسكان تعمل على توفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية، بهدف رفع نسبة تملك الأسر للمساكن، مواصلة جهودها للتوسع في تطوير العديد من المشاريع والضواحي السكنية في المملكة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية أقل من السوق.
كانت هذه تفاصيل خبر 455 فيلا في مشروع نساج تاون شمال الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.