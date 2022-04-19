شكرا لقرائتكم خبر 455 فيلا في مشروع نساج تاون شمال الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة الوطنية للإسكان «NHC» المرحلة الأولى من مشروع «نساج تاون النرجس» الجديد لمستفيدي برنامج «سكني» في مدينة الرياض، ضمن المشاريع تحت الإنشاء التي تطورها الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك امتدادا لجهود منظومة الإسكان لزيادة المعروض العقاري السكني بتوفير الحلول السكنية والتمويلية المستدامة عبر بناء الأنظمة والتشريعات، لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان.

وأوضحت «الوطنية للإسكان» أن مشروع نساج تاون النرجس الذي تطوره شركة رتال للتطوير العمراني يوفر 455 فيلا سكنية، ويقع شمال مدينة الرياض على مساحة تقدر بأكثر من 716 ألف م2، وتتراوح مساحات الفلل ما بين 250-425م2، حيث سيتاح الحجز عبر موقع ومنصة سكني.

وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوحدات الكترونيا عبر موقع وتطبيق «سكني» ضمن خطوات سهلة واستحقاق فوري دون انتظار من خلال زيارة الرابط https://sakani.sa/ أو الاتصال على المركز الموحد لخدمة المستفيدين 199090، أو زيارة مركز سكني الشامل في الرياض.

ويأتي المشروع امتدادا لنحو 28 مشروعا سكنيا تحت الإنشاء تتوزع في شمال وشرق وجنوب مدينة الرياض توفر أكثر من 35 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين (شقق وفلل وتاون هاوس)، بمتوسط أسعار مناسب يصل إلى 750 ألف ريال، ويشرف على تنفيذها برنامج البيع أو التأجير على الخارطة «وافي».

ويتميز مشروع نساج تاون النرجس بتصاميمه المتعددة المساحات، ونماذجه العصرية التي تلائم كافة احتياجات الأسر السعودية، وبأقساطه الشهرية الميسرة، وموقعه الاستراتيجي بالقرب من الطرق الرئيسة لتوفير المسكن الملائم للأسر السعودية، ضمن مجتمعات سكنية متكاملة الخدمات والمرافق.

يذكر أن الوطنية للإسكان تعمل على توفير مجتمعات حيوية ذات طابع حضاري بتصاميم مميزة وعصرية، ضمن خطط التوسع المستمرة لزيادة المعروض العقاري وتوفير الوحدات السكنية التي تناسب احتياجات الأسر السعودية وقدراتهم الشرائية، بهدف رفع نسبة تملك الأسر للمساكن، مواصلة جهودها للتوسع في تطوير العديد من المشاريع والضواحي السكنية في المملكة لتوفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية أقل من السوق.