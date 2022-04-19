أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 19-4-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 19-4-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 401 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.376 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، النعيم القابضة للاستثمارات، ريكاب للاستثمارات المالية، الكابلات الكهربائية المصرية، كونتكت المالية القابضة، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.





البورصة تخسر 401 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي 401 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 684.376 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 235 مليون ورقة مالية بقيمة 729.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.5 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.91%، والعرب على 13.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.05% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.94%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 89.4 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 59.6 مليون جنيه، 27 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للشراء بقيمة 180.5 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 10626 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1801 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 12971 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 1727 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 2652 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 3822 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 20 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.

تعاملات الداخليين

ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة العبوات الطبية 2.3 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الدولية للأسمدة والكيماويات 10 آلاف سهم، 16250 سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن مصر الوسطى، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، العبور للاستثمار العقاري، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، المطورون العرب القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي 2.3 مليون سهم، 276 ألف سهم، 1000 سهم، 1500 سهم، 111 ألف سهم، 3400 سهم، 40013 سهم، 40 ألف سهم، 134 ألف سهم، 17.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 200 ألف سهم، 4.5 مليون سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت 9 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، مصر بني سويف للأسمنت، مستشفى كليوباترا، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، واشترت الأولى 215 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.68% من أسهم رأس المال، والثانية 8 ملايين سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.91% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الثالثة 235 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.7193% من أسهم رأس المال، والرابعة 70 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.61%، واشترت الخامسة 260 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.43%، واشترت السادسة 591.9 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2361% من أسهم رأس المال، واشترت السابعة 647.2 ألف سهم خزينة، واشترت الثامنة 373.2 ألف سهم ليصل إجمالي ما بحوزة الشركة 3.2 مليون سهم، واشترت التاسعة 365.9 ألف سهم.

أرابيا انفستمنتس

أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، تحقيق إيرادات مجمعة بلغت 1.69 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة ارتفاع 5% عن العام الماضي، وبلغ صافي الربح 103 مليون جنيه بنسبة نمو 8% مقارنة بالعام الماضي، ووصل العائد على حقوق الملكية إلى 13.6% في عام 2021.

ألفا أوركس

أعلنت شركة ألفا أوركس ليميتد، الخطة الاستثمارية بعد استحواذها وأطرافها المرتبطة على نسبة لا تتعدى 25% من إجمالي رأس مال شركة البنك التجاري الدولي، وحوالي 32% من أسهم رأس مال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، مؤكدة أن الأهداف التجارية للشركة أو مقترحاتها بشأن إدارة البنك لن تؤثر سلبًا على إدارة البنك أو تصر بمصالح المودعين، مضيفة أن المجالات الرئيسية تشمل التركيز الاستراتيجي على دفع النمو في مجالات أعمالهم الرئيسية وتعزيز مكانتهم السوقية في الأسواق المستهدفة، وتعزيز الكفاءات والتكييف التطوري السريع، ودعم الثقافة والمواهب وتوسيع نطاق التزامه بدعم مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.