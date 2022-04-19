شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للهيدروجين دعم عملية تحول الطاقة؟ دراسة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" انفوجراف عن كيف يمكن للهيدروجين دعم عملية تحول الطاقة؟ وذلك وفقا لدراسة أوابك " إنتاج الهيدروجين ودوره في عملية تحول الطاقة " مارس 2021 وكانت كالتالى..

1-التكامل مع مصادر الطاقة المتجددة لرفع حصتها في مزيج إنتاج الطاقة.

2-نزع الكربون من القطاعات الرئيسية المتسببة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مثل القطاع الصناعي وقطاع النقل .

3-تعزيز أمن الطاقة وتنويع المزيج لأجل مستقبل مستدام للطاقة.

يذكر أنه وفقا لدراسة لمنظمة أوابك، عادة ما يتم استخدام الألوان في تمييز الهيدروجين حسب طريقة الإنتاج المستخدمة فهناك نحو ستة أنواع من الهيدروجين مصنفة حسب اللون وفق طرق الإنتاج المستخدمة، والتي تضم " الهيدروجين الرمادي " المنتج باستخدام الغاز الطبيعي أو النفط، و"الهيدروجين الأسود" المنتج باستخدام الفحم، وهناك أيضا الهيدروجين الأزرق، وهو نفسه الرمادي ولكن يضم عملية إضافية للتخلص من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لإنتاجه بينما يشير "الهيدروجين الأصفر" إلى الهيدروجين الذي يتم إنتاجه عبر التحليل الكهربائي للماء باستخدام الطاقة النووية.

أما " الهيدروجين الأخضر " أو المتجدد حسب وصف بعض الهيئات الأوروبية مثل المفوضية الأوروبية، فهو الذي يتم إنتاجه عبر التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وهناك أيضا " الهيدروجين الفيروزي" والذي يتم إنتاجه من الغاز الطبيعي أو الكتلة الحيوية باستخدام التحلل الحراري اللاهوائى.