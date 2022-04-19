شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط 1% مع صعود الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء بينما ألقى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بظلالهما على تدفقات الاستثمار الآمن إلى المعدن النفيس.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.17 بالمئة إلى 1955.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1735 بتوقيت جرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.44 بالمئة إلى 1957.70 دولار للاوقية.

وقفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين، وهو ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيشدد سياسته النقدية.