شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. إيقاف نشاط ميناء البريقة النفطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة الليبية للنفط اليوم توقف نشاط ميناء البريقة النفطي، مما سبب استحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية.

وقالت المؤسسة في بيان: إن الخام الليبي يتعرض إلى موجة "إقفالات غير شرعية" في وقت تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرا جراء زيادة الطلب العالمي عليه.

وحذر بيان المؤسسة من أن هذه الإقفالات سيكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت خلال اليومين الأخيرين توقف نشاط عدة آبار ومنشآت نفطية نتيجة توترات أمنية.