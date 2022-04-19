الاقتصاد

ليبيا.. إيقاف نشاط ميناء البريقة النفطي

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة الليبية للنفط اليوم توقف نشاط ميناء البريقة النفطي، مما سبب استحالة تنفيذ التزاماتها وتعهداتها تجاه السوق النفطية.

وقالت المؤسسة في بيان: إن الخام الليبي يتعرض إلى موجة "إقفالات غير شرعية" في وقت تشهد فيه أسعار النفط انتعاشا كبيرا جراء زيادة الطلب العالمي عليه.

وحذر بيان المؤسسة من أن هذه الإقفالات سيكون لها بالغ الضرر على الآبار والمكامن والمعدات السطحية لقطاع النفط.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت خلال اليومين الأخيرين توقف نشاط عدة آبار ومنشآت نفطية نتيجة توترات أمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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